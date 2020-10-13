Q：本人51歲，已婚，從事會計行業，工作時間長，約十多年前開始變胖，有巨型肚腩和血壓徘徊於超標邊緣，自己調節飲食暫時不需吃藥。但性功能方面卻出現衰退，令我和太太都感到困擾，勃起而不挺直，進入易變軟，常常都中段滑出，若未能再弄硬，最後便要靠撫弄至發射完事。太太覺得是我太胖所引致，我則覺得是年紀大而自然衰退。想問減肥真的能改善性功能嗎？

何先生

A：閣下受到男性勃起問題所困擾，在性生活中陰莖勃起硬度不夠，會使男性擔心甚至埋怨自己何以未能一氣呵成地滿足伴侶，嚴重影響性生活情趣並累積心理焦慮。

陰莖勃起困難（Erectile Dysfunction）是愈來愈普遍的一種男性性功能障礙，成因包括生理衰退、心理障礙、壓力、勞累、受傷、疾病所致等等。男性年紀漸長，生理機能衰退，陰莖勃起困難會隨年齡而發生，這的確是自然生理現象。不過，閣下其實尚處於盛年，生理衰退未必是最首要的性功能干擾因素。閣下現時的主要困擾是，在床笫運動過程中舉而不堅，需花時間等待陰莖重新勃起或加以撫弄，這是充血不足的徵狀。閣下最終仍能射精，反映性機能由勃起至射精仍能完整操作，情況未壞至不能射精完事。

中壯年期男性面對陰莖中途變軟，年過半百並非衰退的主因，肥胖反而真的會導致勃起時充血不足。男性過胖會影響睪丸激素水平，體重愈高，睪丸激素便愈低。睪丸激素分泌不達標，再加上血壓高，性事就會變差了。多做運動，調控飲食，注意休息，日常不宜久坐，也不應於疲勞的時候行房。肥胖是影響閣下與妻子的性福之第一元兇，建議嘗試調整生活習慣，注意體重管理，令自己恢復身心健康，這是重拾性福的關鍵一步。

李偉儀