Gabbie Carter　天然G奶超新星　魅力勁吸睛

美國四仔巨乳脫星向來畀人嘅印象都係極大部分打假波，不過又唔可以對佢哋咁唔公平，其實當中都有純天然巨乳，好似被喻為四仔界超新星嘅Gabbie Carter，就絕對係真材實料！

備受注目

喺美國德克薩斯州出生嘅Gabbie Carter，之所以被喻為美國四仔界嘅超新星，真係一啲都冇誇張，事關今年20歲嘅佢，唔單止樣索身材高挑，仲擁有一對34G天然巨乳，配合22吋纖腰及34吋渾圓美股，絕對係魔鬼級身材！咁出眾嘅天賦本錢，難怪獲得四仔界超新星嘅美譽，甫出道就備受注目。

不過，佢話讀書時曾經因為自己前凸後趷嘅身材而感到煩惱，經常成為同學取笑及談論嘅對象，甚至有人佢係淫娃，飽受着閒言閒言，令佢感到相當難受。高中畢業後佢就去咗其他地方打工，做過薄餅店店員、餐廳侍應等，佢坦言唔鍾意做呢啲工作，亦因生活枯燥，上年佢就將自拍性感照放上網，卻估唔到呢個舉動令佢成為進軍四仔界嘅契機。

送內褲畀粉絲

話說Gabbie Carter嘅自拍照成為網絡論壇上最熱爆嘅貼文，令佢好有滿足感同自信心，及後佢參加網絡選美比賽，結果獲得44,000個Like高票當選為冠軍，有趣嘅係佢竟然將自己嘅底褲送畀粉絲，以答謝支持，因而成為網絡熱話，同時吸引到脫星經理人公司嘅留意，問佢有冇興趣拍四仔，喺金錢嘅利誘下，Gabbie Carter就跟對方簽約。

而最令佢感到驚喜嘅係，搵佢演出首套作品嘅竟然係著名四仔片廠New Sensations，其後更獲得著名四仔網站Blacked及Tushy兩份獨家演出合約。Gabbie Carter好高興咁表示估唔到自己會發展得咁順利，就連經理人公司都話好少見過有新進脫星咁快就能獲得著名四仔廠嘅合約，而佢全部演出嘅作品都獲得極佳銷量，奠定佢喺四仔超級新星嘅地位，更被喻為未來四仔天后，前途冇可限量。

Profile

出生日期：2000年8月4日

身高：170cm

三圍：34G-22-34

Gabbie Carter憑住天然身材，以真材實料贏盡美國四仔片廠嘅青睞，更獲得四仔迷嘅支持。雖然佢嘅人氣爆燈，但係佢冇恃寵而驕，反而待人親切有禮，更經常喺社交網同粉絲互動，有問必答，當然唔少得自拍性感照益街坊啦！