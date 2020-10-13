和睦上下級　激戰辦公室

正所謂識人好過識字，所以打好人際關係相當重要。好似日本AV界嘅辦公室系列咁，不論男女下屬都會瞓身滿足上司嘅要求，就算喺辦公室激戰連場都冇計，咁就自然吃得開啦！

露出狼相

由Ideapocket出品嘅《自加入公司以來一直深受喜愛的下屬》，優月心菜飾演一位新加入公司嘅可愛白領，因為佢為人親切又靚女，所以深受同事們喜愛，包括一直對佢虎視眈眈嘅男上司五郎。有一日，心菜喺公司向大家發表喜訊，就係接受男同事悠翔嘅求婚，五郎聽到呢個消息即刻怒火中燒，繼而使出詭計要求心菜加班，趁公司得番佢哋兩個人，五郎就露出狼相，向心菜嚟個霸王硬上弓。五郎喺公司有權勢，心菜為咗保住自己同未婚夫份工，只好任由五郎為所欲為！

加班偷食

喺溜池滾球推出嘅《誠實，善良，可愛的妻子加班NTR》入面，講述可愛俏人妻咲乃小春近半年來幾乎每晚都要加班工作，搞到深夜先至返屋企，起初老公見小春為咗賺錢努力工作而感到內疚，不過後來老公就發覺事情唔係咁簡單，更喺小春嘅手機發現多段情慾短片，箇中端倪終於浮現！原來呢半年嚟小春留喺公司加班唔係做嘢，而係同男部長偷情，由寫字枱玩到落地下，最慘嘅係小春毫無半點被逼，而係完全享受其中，呢頂綠帽真係由頭笠到落腳呀！

淪為玩物

喺Madonna推出嘅《女上司耳語誘惑逆NTR》中，後生打工仔涼真喺公司拚搏咗三年後，被調到開發部門工作，除咗工作忙碌，仲有一位對下屬極之嚴苛嘅美熟女上司妃光莉。有一日，涼真同妃光莉一齊被困電梯，喺救援人員嚟到之前，妃光莉似乎因為被困密閉空間太耐又失去理智，居然主動姣擒涼真！自此之後，涼真成為妃光莉嘅洩慾玩物，每日返工都要拉埋到僻靜處激戰，後來妃光莉更直接踩上涼真屋企解決慾火添！

簡評：相信唔少打工仔都曾經幻想過喺辦公室激戰，而今日為大家介紹嘅作品，就絕對能夠滿足晒大家嘅慾望想喇！喺三部作品中，本仙最鍾意優月心菜主演嘅《自加入公司以來一直深受喜愛的下屬》，原因係心菜喺各場床戲都表現得夠晒肉緊，潮吹更加浪接浪，激射而出嘅水柱配合身體抖動，令觀眾睇到興奮無比！至於劇情方面有晒起承轉合，令人睇得更加投入。