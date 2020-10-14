吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：會友、訂婚、立約

忌：祭祀、結網、修井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 因孤單的關係，晚上情緒十分不穩定；猶豫不決的事情，不要急於處理。

牛：→ 別因一時挫折而感到氣餒，你必須保持耐性，將計劃付諸實行，成果立見。

虎：↓ 事情進展不如預期中理想，覺得自己這一陣子處境較為孤立，宜冷靜面對。

兔：→ 宜大膽假設，小心求證，待計劃思慮周詳後，只要能按步驟行動必有所成。

龍：→ 回想一下自己的生活，其實有很多事情是可以做得更好，只是你沒有去做。

蛇：↓ 今天運氣不佳，你將需要很大的努力及意志力，才能把手頭的小問題解決。

馬：↑ 電話比預期多，雖然耽誤了不少時間，但當中會有助你掌握優勢的資訊。

羊：→ 銀色是一種保護的顏色，在身上只要有一小部分就可以發揮很大的效果。

猴：↓ 是日沖煞，雖然一整天做任何事都覺得不順心，但計劃了的事宜努力實行。

雞：→ 工作上表現得相當機靈，不過有時候要看看場合，不要太過自以為是。

狗：↑ 墨綠色能夠提升你的學習能力，對思考工作有幫助。到圖書館可增運氣。

豬：★ 人際運良好，在各方面都能表現出自己的優點，和朋友的關係更加穩固。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運佳，有心謀事者宜把握時機。做生意、自僱等朋友，開單、簽約需予耐性。

金牛：人氣及情緒略為不穩，與伴侶或共事者相處時，多予耐性和包容，將有助過度。

雙子：身心狀態稍遜，辭令、思考及集中力略為不穩，宜多休息、多放鬆，將有助提升。

巨蟹：社交及財運略為不穩，約會及社交開支較大宜多加節約。開單及簽約等需予耐性。

獅子：人氣情緒不穩，家庭及事業運稍遜，多放鬆並嘗試保持開朗，公私兩方將更和順。

處女：精神及思考力稍遜，或會易感疲倦，夫妻運一般，親密關係宜多予耐性和溝通。

天秤：社交及夫妻運略為不穩，財運稍遜，小心處理人情與金錢，相處將更和諧穩定。

天蠍：公事或較繁重，戀愛運稍遜，宜與伴侶保持聯繫，平日多表關懷，可助增進情誼。

人馬：工作壓力或較明顯，出勤、出差等或感吃力，多休息及注意飲食健康，可助過度。

山羊：親子、夫妻及感情關係宜多予心思，相處時多予體諒及注意溝通，可助增進感情。

水瓶：戀愛及家庭運一般，已婚或同居朋友需多予耐性。其他朋友，減少談論家事為佳。

雙魚：辭令及思考力稍遜，在學或在職，宜注意人際關係，小心處理文書、傳訊等工序。

預測：月底前，國際政局緊張，外交、軍事、商貿等衝突或見嚴重。