護理美腿有辦法　Odilia赤柱當布吉晒水着

女子組合Bingo成員Odilia（陳康琪）在社交網上載性感泳裝，大晒最煞食的優質股及42吋長腿，她留言：「赤柱當布吉」以表達對泰國的思念。她接受訪問時說：「真係好想去泰國曬太陽，其實喺香港爆發疫情前，我去咗布吉一轉，所以喺香港每逢見到太陽時，都會諗起布吉嘅沙灘同陽光，見有日得閒咪去咗赤柱海灘，趁天氣未凍前，着吓屋企仲未着過嘅靚泳衣，氹吓自己開心囉。」談及不少網民大讚其美腳又長又直，她回答：「其實我冇乜護理對腳，最多都係搽吓潤膚膏㗎咋。」

Odilia近日為《全民造星III》比賽而忙於練歌及跳舞，坦言全程要靠自己去構思再操練不同的表演項目，每日如活在「壓力煲」中大感身心疲俱，她說：「所有表演都要喺短時間內完成，個腦不停咁轉，不過又覺得學到好多嘢，尤其係同一大班表演者一齊去創作，人人都一心一意想事件做到最好，個過程係好開心嘅。」

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