挑選助手要「陪瞓」　Selina遇狗叫聲：跟我回家

愛旅行的任家萱因為唔可以獨自睡覺而無法一個人去露營。

台灣組合S.H.E成員Selina（任家萱）為宣傳新歌《四季》而接受魏如萱訪問，她透露最近迷上露營，但就沒勇氣挑戰一個人露營，因害怕一個人瞓，原來從出道至今她一定要有人「陪瞓」：「不管是海內外巡演或是活動，我從來沒有一個人睡過，都需要有人『陪睡』，團體的時候就是Ella、Hebe輪流陪我睡，後來三個人長大了，大家需要有自己空間，但我還是不敢一個人睡，就會拉助理陪睡。」

Selina笑言今年挑選應徵助理時，首要條件是要「陪瞓」：「其實蠻多人無法跟別人一起睡，這是一種習慣，所以在應徵助理的時候需要先開出這個條件，睡酒店一定要在同一間房，但不一定要睡同張床，兩張床也可以！」

談及早前經歷愛犬離世的痛楚，魏如萱問還想養狗嗎？Selina說：「很想，我去爬山或露營時，聽到狗叫聲，都會去找狗狗在哪，還會大喊『是你嗎？你是我的緣分嗎？快出來，當我們家的狗狗很幸福的，快出來跟我回家！』」

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