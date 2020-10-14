王君馨唔介意歌曲被惡搞：可以玩得盡啲！

藝人王君馨演得又唱得，之前她自資六位數字推出國語單曲《CASADA》，講述婚後心情，於網上甚受歡迎，點擊達數十萬，MV中君馨於海邊跳熱舞，婀娜多姿，更有多位身材好的女伴，個個不停扭動身軀，極為誘惑。而君馨這首歌近日被nobodyproduction「人棄組合」幾位成員惡搞，這幾位成員都是無綫的演員，很多都是訓練班出生，當中包括鄭雋熹、程浩駿、陳俊堅、姚宏遠，他們有些都曾跟君馨合作過拍劇。

惡搞MV中，四男到海傍拍攝，將一句副歌歌詞「Casada Baby！Casada Baby你是我的Papi，我是你的Mami Aye。」改為「瀨嘢喇媽咪！瀨晒嘢爹哋！冇晒錢啦媽咪！冇晒錢啦爹哋比！」又唱又跳，相當搞笑。

君馨亦有於網上替他們谷歌，於社交網轉載，她接受東網訪問時被問到會否介意被醜化，她謂：「我係完全唔介意大家醜化我，佢哋可以玩得盡啲添！我覺得幾有誠意，玩個字玩得幾好，填詞好有創意，之前都有睇佢哋其他片，好好笑，玩嘅笑位係同平時嘅唔同，全部自編自導自演自拍，將來有乜嘢玩都可以同佢合作吓！」

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