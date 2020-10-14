果粉聚焦：iPhone 12本周五開訂　重點懶人包

Apple剛於香港時間10月14日凌晨1時舉行主題為「Hi, Speed.」的年度發布會，發表了多項新產品，想知出咗乜，即睇以下懶人包！

【1】出咗乜嘢新產品？

- 手機有iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，喇叭有HomePod mini，另有充電配件MagSafe

【2】4部iPhone尺寸有何不同？

- iPhone 12 mini：5.4吋屏幕，131.5×64.2×7.4mm大小，133g重

- iPhone 12：6.1吋屏幕，146.7×71.5×7.4mm大小，162g重

- iPhone 12 Pro：6.1吋屏幕，146.7×71.5×7.4mm大小，187g重

- iPhone 12 Pro Max：6.7吋屏幕，160.8×78.1×7.4mm大小，226g重

- iPhone 12機身比iPhone 11薄了11%、細了15%及輕了16%

- 廠方指iPhone 12 mini為目前市場上最細最薄的5G手機

【3】用料顏色有乜分別？

- iPhone 12及iPhone 12 mini採用航天工業級鋁金屬邊框及玻璃機背

- 提供藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED

- iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max採用不銹鋼邊框及啞面玻璃機背

- 提供石墨色、銀色、金色及太平洋藍色

【4】屏幕有何特色？

- 全系列用上Super Retina XDR技術的OLED屏幕

- iPhone 12 mini：2,340×1,080解像度，476 ppi

- iPhone 12：2,532×1,170 解像度，460 ppi

- iPhone 12 Pro：2,532×1,170 解像度，460 ppi

- iPhone 12 Pro Max：2,778×1,284 解像度，458 ppi

- 表面都有陶瓷晶體護面(Ceramic Shield)，將納米級陶瓷晶體融入玻璃基質之中，防撞能力較上代提升4倍

- 全部擁有2,000,000:1 對比度

- 支援HDR顯示及Dolby Vision格式影片

【5】iPhone 12及iPhone 12 mini影相功能怎樣？

- 1,200萬像素雙相機系統

- 具有ƒ/1.6廣角及ƒ/2.4超廣角鏡頭

- 支援光學影像防震技術

- 設有夜間模式(Night Mode)，自動感測低光環境，相片更亮麗，對比度也更出色

- 深度融合技術(Deep Fusion)，透過分析多重曝光，相片呈現更佳質感，更少雜訊

- 智慧型HDR 3運用機器學習，自動調整相片的白平衡、對比度、質感和飽和度，令影像更自然

- 首度支援Dolby Vision 4K HDR影片攝錄，由8-bit跳升至10-bit，可捕捉7億種顏色

- 影片可經相片App或iMovie剪輯，也可透過AirPlay分享至電視

【6】兩部Pro機影相有乜唔同？

- 內建更強的1,200萬像素3相機系統

- iPhone 12 Pro具有ƒ/1.6廣角、ƒ/2.4超廣角、ƒ/2.0長焦距鏡頭

- iPhone 12 Pro Max具有ƒ/1.6廣角、ƒ/2.4超廣角、ƒ/2.2長焦距鏡頭

- 廣角鏡頭均內置全新7組鏡片，速度是iPhone歷來最快，並可攝取多27%光線

- Pro Max更備有47%更大的感應器及1.7微米像素，在低光下拍攝表現大幅提升87%

- 長焦距鏡頭也有所不同，Pro的是52mm，帶來4倍光學變焦，而Pro Max則是65mm，提供5倍光學變焦

- 支援夜間模式、融合技術、HDR 3及Dolby Vision錄影

- Pro Max有更強的「感應器移動式光學影像防震」功能，防震震力媲美DSLR相機

- Pro系列獨有LiDAR感測器，低光下自動對焦快6倍

- 支援全新Apple ProRAW格式，相片以RAW檔儲存，方便後期製作，但此功能要日後升級加入

【7】處理器性能又怎樣？

- 全線升級用A14 Bionic晶片

- 首款5nm製程手機用晶片，電晶體數量增加40%

- 號稱CPU與GPU較市場同級晶片快50%

- 16核心神經網絡引擎將機器學習效能提升80%

- 終於支援5G，Smart Data模式可按程式需要自動切換4G/5G網絡，藉此節省電量

【8】新手機仲有咩特色？

- 具備IP68防護等級，可在水深達6米長達30分鐘

- 支援快速充電，以20W或更高功率火牛充電30分鐘，可獲50%電量

- 沿用Lightning接口

- 雙SIM卡，兩張nano-SIM，只有iPhone 12 mini行nano-SIM及eSIM

- 跟機不連耳機及火牛，需要另購，包裝也因此大幅瘦身

【9】幾時推出？

- iPhone 12與iPhone 12 Pro會先行推出

- 將於香港時間10月16日(本周五)晚上8時起接受預訂，10月23日(下周五)起開始發售

- iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則延至11月推出

- 香港時間11月6日晚上8點起接受預訂，11月13日起開始發售

【10】分別賣幾多錢？

- iPhone 12 mini：HK$5,999(64GB)、HK$6,499(128GB)、HK$7,299(256GB)

- iPhone 12：HK$6,799(64GB)、HK$7,299(128GB)、HK$8,099(256GB)

- iPhone 12 Pro：HK$8,499(128GB)、HK$9,299(256GB)、HK$10,999(512GB)

- iPhone 12 Pro Max：HK$9,399(128GB)、HK$10,199(256GB)、HK$11,899(512GB)

【11】HomePod mini又是甚麼？

- HomePod喇叭迷你版，身高僅84.3mm

- 備有白色及太空灰色

- 內置Apple S5晶片，分析音樂特質，並應用複雜調音模型得出最適合的音量並調整動態範圍

- 全音域驅動器，由釹磁鐵及一對振動消除被動式輻射裝置推動，帶來重低音及清晰高頻音色

- 可播放Apple Music、Podcast以及廣播電台

- 多部可配合使用，同時串流音樂

- 3個咪高峰陣列可偵測「喂，Siri」

- 可操控智能家居配件，例如透過Siri關燈、調節溫度、鎖好門戶

- 香港時間11月6日晚上8時起接受訂購，並於11月16日該星期開始發售

- 售價為HK$749

【12】MagSafe配件是甚麼？

- 全新無線充電配件

- 內置的充電線圈四周配備磁石陣列，能迅速對準iPhone，提高充電效率

- 提供高達15W電力

- 適用於目前支援Qi的裝置

- 有不同款式，例如iPhone與Apple Watch使用的MagSafe充電器和MagSafe雙充電器

- 另有可貼合在iPhone機背的全新矽膠、皮革和透明護殼，以及皮革銀包

- 充電器賣HK$299，護殼賣HK$369，皮革銀包賣HK$449，暫未有推出時間