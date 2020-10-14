Kim超越Kylie成家族中最富有白手興家女性

國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布年度「百大美國最富有白手興家女性」排行榜，結果家居建築材料公司ABC Supply老闆Diane Hendricks以80億美元（約624億港元）身家繼續冧莊成為No.1，而在排行榜中不乏名人紅星。其中以美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）排位最高排第9位。

66歲的奧普拉身家估計高達26億美元（約202.8億港元），她主持的著名清談節目結束後，繼續擴展她的傳媒以及商業王國，令她繼續豬籠入水！而美國真人騷女王Kim Kardashian今年就爭番口氣以7.8億美元（約60.84億港元）身家超越妹妹Kylie Jenner排美國白手興家女富豪第24位，成為Kardashian家族中最富有成員！即將40歲的Kim今年最主要的收入來自其化妝品牌KKW，6月時該品牌被美國著名美容產品公司Coty以2億美元（約15.6億港元）收購20%股權。雖然年初時Kylie以10億美元（約78億港元）身家冧莊成為《福布斯》「全球最年輕白手興家富豪」，但後來被《福布斯》篤爆Kylie與母親Kris Jenner造假誇大化妝品牌業績，被踢出10億美元富豪榜。經重新計算後Kylie實得7億美元（約54.6億港元）身家排第29位。

除了Kardashian姊妹花之外，排行榜上還有多位樂壇天后入圍，其中包括Rihanna、麥當娜（Madonna）、莎蓮迪安（Celine Dion）、Beyonce、Taylor Swift、Lady GaGa以及珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等。其中GaGa與珍妮花更是新上榜！