男友出新歌　泫雅做跟得女友上電台晒恩愛

去年11月自爆患有驚恐症及抑鬱症的韓國28歲性感女歌手泫雅，原定8月底推出新歌《GOOD GIRL》回歸樂壇，卻因為健康惡化而押後出碟，正停工接受治療的她，有透過社交網持續公開近況，而男友E'Dawn於上周五推出迷你專輯《DAWNDIDIDAWN》，泫雅除了在社交網幫男友宣傳外，昨日E'Dawn錄電台節目時，泫雅亦做跟得女友，大晒恩愛。

E'Dawn昨日為電台節目《崔華靜的Power Time》擔任嘉賓，他現身SBS電視台時拖實泫雅，剪了新髮型的泫雅見到記者後便露出甜笑，相當幸福。而在電台節目開始時，主持崔華靜笑指E'Dawn並不像是一個人來，他便笑着說：「我是和女朋友泫雅一起來的。」當被問到平時是否也會一起出行程時，他便說：「不是經常會，但今天早上見到泫雅已經坐在車上了，她說今日有禮物想送給姐姐（崔華靜）。」問到被女友聽到他的電台時會否感到有壓力，他說：「不會，我們平時也會一起看節目。」而其後泫雅更走入直播室，與E'Dawn在節目中放閃。

另外，泫雅前日在社交網上載剪了齊劉海的自拍照，不少粉絲都留言大讚可愛。