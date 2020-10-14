Sulli逝世一周年　好友金善兒墓前悼念：一直冇忘記你

多年來飽受網上惡評困擾的韓國女團f(x)前成員Sulli，去年10月14日在家中上吊自殺身亡，終年25歲，震驚各界，今日是她逝世一周年，不少粉絲在Sulli生前用的社交網留言悼念，又在社交網發起「#致親愛的_Sulli_桃子們」及「#Remember_Sulli」的Hashtag運動，Hashtag一度登上趨勢榜頭5位。

至於Sulli的生前好友金善兒，今日上載在Sulli墓前的照片，墓旁放了不少鮮花，又放上她和Sulli的合照，她留言說：「想到將要來見你，我就睡不着，我每一瞬間、每一天都沒有忘記過你，因為太想念你，很想在和你見面時跟你說很多話，想跟你說有趣的事情，但我卻一直在哭，很對不起，但你不可能不知道我真的很愛你！真的很想你，很懷念你，你的女兒Goblin（Sulli生前愛貓）過得非常好，將來我就算結了婚，也會拖着老公的手來，就算生了孩子，也會拖着孩子的手一起來，在我還活着的日子，會繼續來看你的，所以你不要感到孤獨，你好，我的靈魂伴侶我愛你。」