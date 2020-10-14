每年十月，不難見到周街食肆商舖以紅色為主色調，兼夾推出主題餐飲，只係因為響應全球嘅十月乳癌關注月。香港亦有唔少為出一分力而推出粉紅主題美食嘅餐廳食肆，食饕們也可以食住幫人喇喂！

上載相片加Tag享7折

PizzaExpress為了支持香港癌症基金會「粉紅革命」，由即日至11月16日，大家只要身穿粉紅衣物，堂食單點餐牌上任何主菜，即可獲賞石榴梳打特飲一杯（每枱最多獲賞兩杯），期間限定，數量有限，送完即止。此外，餐廳也趁秋日推出全新菲達芝士特選菜式，包括薄餅、沙律、意粉等，惠顧任何單點菜式滿HK250，利用「PizzaExpress #PECheer4U」IG濾鏡拍攝，上載到個人IG並Tag@pizzaexpresshk及發布截圖向員工展示便可獲7折優惠（優惠期至11月30日、適用於星期一至四）。

飲玫瑰香檳做善事

Honi Honi趁着粉紅十月，以一種浪漫的方式呼籲各位女生多加關注自己的健康，推出每售一支Taittinger Nocturne Rose Bottle玫瑰香檳（HK$750），便捐贈HK$150予香港乳癌基金會。酒吧今年踏入8周年誌慶，由即日起至11月1日起以優惠價供應7款招牌特色雞尾酒，包括Tropical Storm、Honi Honi Collins、Pina Colada、Honi Honi Kiss、Bikini Girl等。逢周六晚7時至10時舉行「暢飲星期六」，指定價錢無限暢飲Aperol Spritz雞尾酒、Kozel頂級拉格啤酒、以Appleton牙買加白朗姆酒調制的Mojito雞尾酒及Prosecco氣酒酒。

堂飲外賣有均有優惠

香港精品肉店及餐廳Feather & Bone於十月也換上奪目粉紅色，由即日起至10月31日期間，與來自法國普羅旺斯嘅玫瑰酒品牌AIX合作，為提高市民對乳癌的關注及支持相關援助項目，只要大家選購AIX玫瑰酒，品牌便會將部分收益撥捐香港乳癌基金會，大家可以選擇在餐廳享用玫瑰酒（HK$95/杯、HK$420/瓶），或於網店及各分店以每瓶優惠價HK$170購買。