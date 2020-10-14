鄭俊英將任證人　勝利繼續否認安排性交易及偷拍

韓團Big Bang前成員勝利，因涉海外賭博、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法及違反外匯交易法等8宗罪遭首爾中央地方刑事部不拘留起訴，因他已於今年3月入伍，案件已交由軍事法庭審理，早前勝利在第一次審訊中只承認違反外匯交易法，其餘指控一律否認，而第二次審訊今早在京畿道龍仁市地上作戰司令部普通軍事法院進行。

檢方今日公開勝利曾經營的無牌酒屋「Monkey Museum」的內部照片，證明他違反食品衛生法，但勝利的代言律師質疑照片的出處，對於檢方呈上的證明勝利有份在菲律賓安排性買賣的陳述書，勝利方面亦不同意是有效的證據。而一直否認用相機等器材偷拍的勝利，被問到他分享的偷拍照是遁甚麼途徑得到時，他就說：「是在新加坡娛樂場所工作的人透過聊天程式發給我的。」但他承認曾將照片發到與鄭俊英及金仁哲的聊天群組內。

裁判部今日選定勝利的前生意拍檔劉仁碩、男星鄭俊英及金仁哲等7人作為涉嫌安排性買賣及偷拍的證人，而另外亦有與涉嫌違反食品衛生法及經濟犯罪有關的13人亦將被傳召做證人，勝利的代表律師在申請證人時指涉嫌獲得性招待的日本人及香港人等海外人士因為疫情而難以入境，要求裁判部將與性買賣有關的案件留到最後才審理，但遭裁判部拒絕。

下一次審訊將於11月12日進行，預計會審問與勝利涉嫌安排性買賣、參與性買賣及偷拍有關的證人。