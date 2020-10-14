植物跑鞋、迷你兵團聯名　齊齊搶閘登場

可持續性發展設計是近年每個潮流品牌都積極開發的創作方針，畢竟地球「玩完」再好的設計都唔會有人買，運動品牌Reebok繼早前推出過以回收物料循環再造的[REE]CYCLED系列後，今回更推出首對以植物製造的高性能跑鞋Forever Floatride GROW，將品牌王牌跑鞋Forever Floatride Energy 2.0全面革新，從而向大眾展示採用植物作原材料打造鞋款，可以減少石油生產塑膠的使用量，帶來可持續發展的環保創新之作。

Reebok整個可持續性發展企劃重點分別是以天然材料打造的[REE]GROW系列及專注使用回收物料循環再造的[REE]CYCLED系列，希望於2024年之前完全停止使用聚酯纖維。Forever Floatride GROW鞋身每個部分均經過精心研究及測試，務求以最可持續的天然成分製造最佳高性能的標準級跑鞋，當中跑鞋最重要的中底就採用可持續生長的蓖麻籽製成，保持卓越緩震及回彈效果，而網紋鞋面採用可生物降解的桉樹編織，堅韌而且透氣度高，BLOOM藻類EVA泡沫鞋墊具備天然防臭功能，天然橡膠外底則提供耐磨及絕佳抓地力。

此外，經常與各方好友聯名合作的Reebok，趁着「迷你兵團」電影續集《Minions：The Rise of Gru》將於來年上映，雙方就率先搶閘設計出一系列以電影主角人物的聯名鞋款為電影預熱。Minions x Reebok聯名系列分別會有4個鞋款推出，當中包括：Instapump Fury「Minions」、Instapump Fury「Vicious 6」、Question Mid「Gru's Lab」及Club C「Otto」，設計分別將主角Minions、Gru及超級壞蛋聯盟Vivious 6相關的色彩及細節結合到Reebok各款經典鞋款當中，將電影中的有趣氣氛率先帶到現實。