瘦仔變型男再變谷德昭！余文樂3星期怒減11磅

現年38歲嘅余文樂2017與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，翌年誕下一子，今年6月佢再宣布老婆佗女，成功湊夠好字！相當享受家庭生活嘅佢「養尊處優」，早前就被指中年發福驚變肥「那些年」嘅谷德昭，幾經辛苦，型男余文樂終於返嚟喇！

佢喺社交網上載喺Gym房黑白照，留言：「三個星期從82kg >>> 77kg盡力了~」即係減咗5公斤（11磅）又話「no more lazy（唔懶得）」，盡展Man爆一面！其實畀網民話完發福後，佢開始的起心肝減磅，8月時就透露嘗試「168斷食法」，即係一日內只喺8個小時內食嘢，其他16個鐘都唔食，不過佢就話去健身時完全冇力，仲向網民求救，但之後佢就冇再講有冇持續呢個減肥法，不過點都好，如今短短3星期已經咁有成果，成功同肥仔撇清關係！

模特兒出身嘅佢，其實都算係瘦仔一名，身形瘦削，其後佢向歌影視三方發展，雖然喺樂壇唔係「長線投資」，但作品都為人熟悉，唔少90後都一定識唱，而喺影壇方面發展相當唔錯，更曾奪得韓國《富川國際電影節》最佳男主角，而當年套《頭文字D》至今都為人津津樂道！而最近佢就飛到大陸開工拍戲，唔知幾時會睇到佢嘅新作呢？

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc