霸氣天鵝船　造價39億港元！

天鵝，姿態優雅，氣質高貴，是不少商品設計師的靈感繆思。正如意大利設計工作室Lazzarini Design Studio發表的最新概念遊艇Avanguardia，擁有流暢的線條、美妙的形態，配上頂部可升可降的控制塔，活像一頭具時尚感的巨型機動天鵝。想將這艘充滿霸氣的遊艇據為己有？只需支付5億美元（約39億港元），即可夢想成真！

5年醞釀

Avanguardia是意大利設計師Pierpaolo Lazzarini的最新傑作，名字是意大利文，解作前衞、先鋒，觀乎這艘遊艇的獨特造型，實在貼切！在設計師眼中，天鵝是自然界中最優雅的動物之一，因而啟發他以天鵝的形態為設計基礎，經過5年時間的醞釀，終於研發出這艘長137米、寬22米、構造複雜又充滿線條美的巨型遊艇，當中有5層甲板，可乘載最多60名客人，更配備多項豪華設施，包括游泳池、停車場、直升機停機坪，以及兩艘依附於船尾甲板的噴射膠囊艇，後者更可作為Avanguardia的輔助推進裝置。

貌似天鵝

說到Avanguardia最吸睛的部分，當然是貌似天鵝頭、位於遊艇前端的控制塔，設計靈感源自1973年日本動畫《複製人卡辛》（Casshan）。根據最初的設計版本，天鵝頭是一架小型飛機，但經過一番研究，發現該處只能放置一架無人機，令着陸過程變得複雜，於是它變了一艘16米長的輔助艇，由一個靈活的升降器支撐，功能似足鵝頸，可以隨意轉動方向和調節高度。當遊艇航行時，天鵝頭可降至遊艇正中位置，以便操控者能正確引導前進方向；當遊艇錨泊時，天鵝頭可以升高，再降至水平面，並與遊艇分離，在海上進行獨立巡航。據遊艇的設計公司表明，只要有客人願意出資5億美元，就會着手將這艘概念遊艇變成實物，並備有黑色版本可供選擇。

規格表

船長：137米（450呎）

船寬：22米

引擎：MTU rolls-royce 混合動力發動機

最高速度：18節