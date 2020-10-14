對上一次拍拖6年前！胡鴻鈞認分手係自己問題

歌手胡鴻鈞（Hubert）早前擔任主持人占史的節目嘉賓，並宣傳新專輯《妳 幸福嗎》，Hubert自問活得幸福：「因為工作又有很多機會，身邊又有很多人幫助自己，包括家人、歌迷和同事，為了他們會更努力，不會辜負他們。」

談到愛情史，他表示：「對上一次分手是2014年剛入行的時候，原因是自己的時間分配差，只專注工作，雖然對方十分支持和理解自己，但自己兼顧不了，最後主動提出分手。」亦指現在對愛情並不抗拒，笑言已經三十歲，愛情可以為自己帶來靈感創作，希望對方能給予自己動力，令他想和對方共度餘生，更可以令自己變成有擔帶的男人，遇到合適的對象會和大家分享。

提到近來因疫情較少工作，他說多了時間思考人生，開始規劃五至十年後，早前參加同學聚會，感受到大家的價值觀不同，始終藝人活於自己的世界較「離地」，和同學聚會有機會了解圈外人想法，令自己「貼地」一點。

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