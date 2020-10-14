產後首現身！陳凱琳升Cup谷事業線　唔敢講封肚

前港姐陳凱琳（Grace）出席拍賣活動，是7月尾生完第二胎後首度出席公開活動。她身穿露肩低胸白裙配名貴珠寶，谷胸示人的她上圍明顯升Cup，但依舊纖瘦。她笑言少戴名貴首飾，故沒要求老公鄭嘉穎送給她，又透露現時在家很忙：「99%時間都係着睡衣，今日見完大家就趕住返去湊小朋友。」講到現時餵人奶的她上圍升Cup？她笑言：「有好有唔好，好係見到BB健康，雖然辛苦，兩、三個鐘就要泵奶，但都值得。」她坦言現時睇住大仔又要照顧細仔，壓力較大，幸好嘉穎都會幫手湊仔：「佢放工返嚟都會帶個仔出去公園玩同湊細仔。（大仔幫手湊細佬？）佢錫細佬，但仲細未識照顧。（呷醋？）冇呀，細佬未出世已同佢講定，佢好開心有人陪佢玩。」

問到現時可想追個女還是封肚？她笑言：「唔敢講，順其自然啦，依家好忙，如果太快生第三個，會覺得對兩兄弟唔住。（老公想唔想？）佢都話睇我意願，依家都係focus兩個仔先。」她又講到大仔現時很喜歡上playgroup：「成日都要拉住佢走。」現時疫情關係，她回家會先消毒及換衫才抱囝囝。

問到現時可會顧住湊仔不想拍劇？她表示：「冇話唔想，但暫時兼顧唔到，老公開緊劇就我留喺屋企，如果我想拍就佢留喺屋企，難啲兩個同時開工。（之前傳你離巢無綫？）唔知邊度傳出，但我同公司仲有約。（有冇人搵你傾續約？）呢排大家都係同我講湊仔。」而講到其生意拍檔雪姨一炮過近千萬買樓，她笑言：「要問番佢。」

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