BTS捲辱華風波　中韓外交部：會努力促進友好關係

韓國爆紅男團防彈少年團（BTS）上周三獲頒「James A. Van Fleet Award」，該獎是要頒給促進韓美關係的人或組織，隊長RM發表得獎感言時指今年是韓戰70周年，會永遠記得這段兩個國家共同經歷的苦痛歷史，卻被內地網民指他是多謝參與韓戰的美軍，並指他是不尊重當年於戰爭中犧牲的中國人，紛紛要求BTS就辱華一事道歉，又聲言會罷買他們的產品。

其後有內地媒體指，BTS代言的手機品牌已將在內地旗艦店網站上與BTS有關的產品下架，亦將BTS的相片及花絮片移除，而同樣是BTS擔任代言人的運動鞋品牌，亦將在內地社交網上的BTS文章刪除，似乎是與辱華爭議有關。

不少韓國及海外媒體亦有報道BTS捲入辱華風波，直指中國網民「反應過激」及「這是危險的民族主義」，亦有海外媒體指BTS關於韓戰的發言根本沒有惡意，今次事件只會損害中國的形象。

而中國外交部發言人趙立堅前日被問及有關BTS的事件時說：「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力。」韓國外交部發言人李在雄昨日亦表示：「我們會繼續努力促進韓國和中國的關係和增進兩國之間的友誼。」