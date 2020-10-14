林穎彤同伍富橋性格不合：唔適合做好朋友

藝人林穎彤（Bella）與同唱片公司的伍富橋（Alvin）雖然未承認戀情，但早被外界視為一對金童玉女，不過有傳兩人已低調分手，社交網更互相Unfollow對方，再見不是朋友。

林㯋彤在將軍澳電視城出席活動，被問到是否與伍富橋分手？她強顏歡笑，有點眼泛淚光說：「係冇乜聯絡，之前大家一齊宣傳歌嘅時候比較好朋友，依家接近冇聯絡。（點解呢？）因為之前一齊做嘢，依家冇乜特別話題就少咗聯絡。（你哋都Unfollow對方？）係呀，因為一向follow好少人，通常follow最熟嘅朋友。（因了解而分開？）係朋友、同事，如果啱傾可以做到好朋友，但係大家冇乜特別話題，唔係咁啱傾嘅就係同事、朋友。（可唔可惜？）都冇乜特別可惜，大家嘅性格唔係好適合做好好嘅朋友，我比較活潑，佢就文靜啲。」現在單身的林㯋彤直言未準備好再拍拖，現在有點混亂，再拍拖希望找圈外人。

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