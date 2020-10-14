本日日本：京都二条城祭　德川家康帶你遊城

擁有400年歷史、被列為世界遺產的京都元離宮二条城，除了是當地的熱門景點外，這裏每年都會舉行讓人充滿驚喜的二条城祭，今年也不例外，祭典於即日起至12月7日舉行。活動主要分為兩個部分，其一是「Art Aquarium城~京都金魚之舞~」，Art Aquarium是藝術魚缸製作人木村英智所構思，將美術、設計、娛樂及魚缸融合的水族美術展覽會，一推出便成為話題，今年8月更於東京日本橋開設了Art Aquarium美術館。而今次的「Art Aquarium城~京都金魚之舞~」是Art Aquarium首次作戶外展示（地點於二之丸御殿中庭．台所前庭），以京都傳統為靈感的魚缸，再加上照明、音樂、投影及香氣等效果，帶來夢幻般的視覺沖衝。

另外，今次祭典也推出了新企畫「NAKED SAMURAI」，特別之處係透過專用智能電話App「NAKED INC PLAY！」，啟動其Guide功能的話就有德川家康及豐臣秀頼於屏幕現身，以二条城的歷史及秘聞的角度出發為大家作嚮導！而且該App更可以重現於1750年燒毁的天守閣等畫面，帶來與別不同的賞景效果。

與此同時，祭典中更同時舉行「京之名產品展」，集合了大量京都傳統工藝品、菓子、漬物、日本酒等名店在此開檔，而兩間老字號品牌乙文及矢尾治亦會在祭典期間發售數量限定的特級便當。另外場內更有一身古裝打扮的武士演員作二条城城內嚮導，無論是喜歡二条城抑或京都產品的朋友，都值得參加捧場。

二条城祭2020

日期：即日至12月7日

地點：京都府京都市中京區二条通堀川西入二条城町541元離宮二条城

費用：成人入城費1,030日圓（約HK$79）、「Art Aquarium城~京都金魚之舞~」需另外收費，每位1,600日圓（約HK$117）