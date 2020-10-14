Gianvito Rossi開新店　延續優雅女鞋魅力

早年一直與父親（Sergio Rossi）並肩作戰打理品牌的意大利著名鞋履設計師Gianvito Rossi，累積豐富造鞋經驗後於2006年就決定創立個人同名品牌，繼續將其無窮創意及優雅細節展現於各款女裝鞋履設計上。今個秋冬系列，Gianvito Rossi帶來多款散發誘人性感魅力的標誌性高踭鞋款設計，其中AURA採用新穎的雕塑鞋踭細節，配合鞋楦設計輪廓，可讓腿部線條有拉長的視覺效果；而LEOMI及TROPEA就同樣運用編織細節及柔軟皮革製成性感優雅的涼鞋款式；BREE及MARTIS則分別是品牌獨特的PVC鞋款及軍靴；另FREESIA就透過加入精緻絲綢裝飾，為高踭鞋款注入女性的曲線美感。

除了推出一系列最新秋冬女裝鞋款外，品牌更決定選址尖沙咀海港城開設全新專門店，店內裝潢設計延續Gianvito Rossi美學理念，由米蘭建築師Patricia Urquiola負責操刀設計，沿用獨特裝飾元素、溫暖色調及明亮飾面，彰顯品牌一貫意大利精緻工藝風格。