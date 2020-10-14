全部都係金！陳家樂羨慕湯怡勁Bling Bling

陳家樂與湯怡日前為英皇珠寶拍攝「中式足金婚嫁系列」廣告，二人私下是好朋友，亦是合作無間的工作戰友，是次拍攝完美發揮二人合拍精神，自然地互動演繹出新婚的甜蜜幸福。當日是湯怡和陳家樂第一次見對方穿上中式婚嫁裙褂，感覺有趣！

湯怡近日因劇集《反黑路人甲》人氣急升，而她健康的形象及賢良淑德的性格更被不少男士和長輩譽為「好老婆」、「好新抱」。穿上傳統中式裙褂的她，配上中式婚嫁珠寶，福氣滿滿，清麗優雅。她表示：「雖然我性格偏向低調，但結婚大事仍然盼望有傳統特色。如果長輩送贈婚嫁金飾，於婚禮過後我會珍而重之地收藏，既是儲起長輩們的祝福和愛惜，亦可保值。」

陳家樂笑言很羨慕穿上新娘服裝的湯怡金光閃閃，他亦覺得新朗其實都可以好閃：「我覺得婚禮中穿戴珠寶絕不是新娘嘅專利，新郎哥亦應該佩戴珠寶，點綴造型之餘，亦代表能承載多點親友的祝福和福氣。」他更說笑希望到自己真正結婚時，有幸可以佩戴廣告照中同樣價值逾五百萬的足金和翡翠首飾。

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