黎諾懿苦練廚藝　陳敏之甘願為兒子放棄拍劇

藝人黎諾懿與陳敏之在將軍澳電視城出席主持的節目《今晚請客》記者會。黎諾懿指為八集節目煮十六個餸菜，事前要在家練習處理海鮮的方法。問是否貼錢打工？他說：「學識咗對自己都有用。好似睇煒哥（陳煒）煮餸，我都可以從中學習到。」而負責做親子伴碟的陳敏之說：「會同小朋友一齊做簡單嘅伴碟，我美勞好高分，做呢啲冇問題。」

陳敏之早前捲入政治風波而被指易角，現轉戰綜藝節目，她說：「之前請咗假，都回應咗，主要係因為疫情，唔拍劇係因為戴唔到口罩，擔心會傳染屋企人，依家疫情好咗好多，節目又唔使通宵，我又可以多啲時間陪個仔，工作上要平衡，拍劇可能要遲少少，等個仔大啲先，遇到啱嘅劇，時間配合到都會拍，做媽咪就要有犧牲。」

而陳煒湊巧為節目擔任嘉賓，陳敏之說：「嘉賓係公司請嘅，不過當然要請煒偉，佢係公司嘅女廚神。」

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