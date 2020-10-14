蔡明思教煮免治豬肉　陳詩欣竟然問使唔使切

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）自去年升呢成為人妻後，廚藝大躍進，最近更為無綫烹飪節目《台灣煮家蔡》擔任主持，教新手入廚女士烹簡單的菜式。

好友陳詩欣亦是Jessica的粉絲，Jessica說：「有時撞啱陳詩欣收工，佢都會嚟我個錄影廠試吓我嘅手勢，有次佢收工Send訊息畀我，話想入廚煮嘢食，於是我直接Send一集節目內容畀佢，教佢煮免治豬肉，點知佢問我免治豬肉使唔使切，我就諗『嘩，原來陳詩欣連免治豬肉已經攪碎咗、唔使切都唔知，真係好新手嘅入廚女士』，嗰刻我覺得其實有好多女士都好似詩欣咁好少入廚，相信節目可以令佢哋學到簡單嘅菜式。」之後陳詩欣跟住Jessica的烹調方式，順利完成免治豬肉的菜式，更大讚菜式簡單易煮兼好味，令Jessica很有滿足感！

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