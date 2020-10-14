《華鼎獎》壓軸登場　范冰冰重拾影后霸氣

內地女星范冰冰以特邀嘉賓身份現身澳門《第27屆華鼎獎》，她以黑色露肩長裙優雅亮相紅地氈，大波浪髮型，重拾幾年前的樣子，腰間綁了一條黑色腰帶，提升了氣質，高釵設計，她下車時騷出長腿，魅力十足，手裏拿着一個銀色條紋的手包，小巧可愛，壓軸亮相，霸氣依然。於七年前，她憑電影《二次曝光》榮獲《第9屆華鼎獎》影后。

另外，陳國坤憑電影《葉問4：完結篇》奪得最佳男配角，他領獎時說：「拿到這個獎對於我來說意義重大，希望動作演員能得到大家更多的肯定，這個獎對於我亦是鼓勵更是督促，還需要更加努力。」

外型酷似李小龍兼視對方為偶像的陳國坤曾於不少電影中飾演過李小龍，而今次於《葉問4》中逼真之程度比過往所有演出有過之而無不及，獲讚詮釋得神形兼備，今次獲獎可謂實至名歸。

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