【金鈴12星Ｘ萬希泉】自稱太浪漫！周柏豪結婚有遺憾

男神周柏豪跟太太愛情長跑多年，他自豪為太太做過太多浪漫事，他早前為繽FUN星網全新節目「金鈴12星X萬希泉」接受「金槌拍賣官」金鈴的訪問，身為天蠍座的他去年底升呢做了爸爸，自從囡囡周芯悅出世後，他的生活方式習慣徹底改變，因為囡囡太醒瞓，他在家中要輕手輕腳：「好似小偷入咗博物館偷畫咁，要放輕腳步，聲量盡量減到最低，甚至要用氣聲講嘢。」

女兒愛無拘無束

想到將來囡囡出嫁，他笑說：「我唔敢諗，我一定好唔捨得。」囡囡現時10個月大，但他與太太已經開始計劃女兒的將來。他笑指女兒性格奔放，又自爆囡囡的小陋習：「佢喺屋企好鍾意唔着衫，一冇着衫就變咗另一個人，佢唔鍾意有約束。觀察到佢呢種性格，同太太商量過，可能國際學校比較適合佢。」

只能睇相感失落

被形容為暖男代表的柏豪跟太太一起超過15年，自認愛浪漫的他笑說自己做過很多浪漫事：「我唔係驕傲，但實在太多。」多年來他都有寫紙仔給太太的習慣，最浪漫的一次是太太生日時要到日本公幹，他就串通太太的上司和同事，在餐廳突然捧住蛋糕出現：「嗰一刻我自己覺得幾難忘。」不過他亦有遺憾，當年因為秘密結婚，婚禮全交由太太安排，他說：「佢自己去揀婚紗自己着，以前睇劇多數係老公幫佢拉拉鏈，我冇得幫佢拉，佢揀完傳相畀我，我睇住幅相有啲失落，遺憾自己唔喺現場陪住佢。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc