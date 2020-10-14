230磅KOL冇人性吸粉絲打賞　美少女靠邪術再生

內地興起直播潮，有網紅的人氣比藝人的成就更勁，就連香港藝人亦紛紛加入戰團。為了突圍而出，各出奇謀，有唱、有跳、有講楝篤笑，更有人靠高超化妝技巧換取高顏值，「照騙」充斥網絡，真人與上鏡落差大，曝光後令粉絲幻想破滅，慘過謀殺！

堪稱「網絡美女殺手」社交帳號「于雯靜Shirley」的內地KOL，是個上鏡擁有魔鬼身材、天使臉孔的美少女，水汪汪的大眼睛、高挺鼻樑、櫻桃小嘴，真係迷死人。人紅是非多，她被野生捕獲未經修圖的照片，肥腫身材配象腿，體重達230磅，網民怒轟：「你媽都不認得你！」「這頭巨象為嫁富二代扮網美」，更被揭整容的照片。

而另一被封網絡極光的「喬碧羅殿下」KOL，以美少女「小蘿莉」作招徠發布「照騙」吸客，於直播期間毫無人性地狂吸粉絲打賞，不過上得山多終遇虎，露出了嚇人的真面目，原來她是一名58歲的阿婆，最終進了網黑名單，自此無法在內地進行直播。

不過，她卻成功登陸國外平台，成績仲唔錯添！她經過改頭換面，用了濾鏡、美顏和化妝術配合打造成另一「美少女」繼續「行走江湖」，她的技倆被網民封為「東南亞四大邪術」之一。

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