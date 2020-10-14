同朱鑑然纏綿！曾樂彤捱眼瞓趕住獻初吻

英皇歌手曾樂彤推出新歌《天空之門》，希望大家可以正面、充滿動力面對疫情，除了出歌外，她有份演出的ViuTV劇集《熟女強人》正熱播，當中她飾演吳家麗的秘書，但因要與男人有進一步發展才能入到對方的會，故她透露與男神朱鑑然終於發展關係。談到兩人的親熱戲，她大呼首次演咀戲及床戲很緊張：「收到劇本都心諗得唔得㗎，結果拍出嚟好有可看性，但都係搞笑為主，始終係電視尺度，可能大家睇完會覺得冇乜嘢。」

劇中獻出螢幕初吻及床戲給朱鑑然，她坦言雖然兩人相熟，但都很緊張，笑言不敢睇番自己演出，幸好拍時克服心理關口：「因為嗰陣眼瞓，又唔想耽誤劇組時間，同埋我都尷尬㗎嘛，所以好快拍完。（豁咗出去？）冇乜Hold Back，但唔係親密戲上嘅豁出去，而係講我角色黑仔會發生一啲狀況。」講到與朱鑑然合作，她坦言兩人拍劇前已認識，大爆對方表面是男神，實際似足大男孩：「佢係一個好開朗嘅人，雖然我哋好Chur，每日得兩、三個鐘瞓，但佢永遠都係好Energetic嘅狀態，有時拍到凌晨大家都已經好攰，但佢仲可以講爛Gag，我哋偷時間休息時，佢又成日影我瞓覺，後尾我同佢鬥幼稚影番佢，所以同佢合作冇任何尷尬。」

戲中跳性感舞步，她說：「嗰場戲係朱鑑然腦入面嘅我，所以要做到同角色好唔一樣，係好有自信嘅女仔，我拍嗰陣同自己講『我要瞓覺』，我已唔記得當時感覺。」問到演戲經驗尚淺的她，今次拍劇可有問男友游學修的意見？提起感情事她即避談，表示只問了同門楊天宇的意見：「佢今次都有床戲，佢之前都拍過親密少少嘅戲，所以就問佢，佢就淡定話冇事。」她坦言現時繼續專注工作：「以後無論有冇拍拖都唔講啦，因為大家會轉移咗視線，所以都係做好自己工作算。」

服裝：Phase Eight

場地：銅鑼灣迷你酒店