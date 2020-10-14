詮釋李小龍神形兼備　陳國坤《華鼎》奪男配角

藝人陳國坤憑電影《葉問4：完結篇》於《華鼎獎》上奪得最佳男配角，他領獎時說：「拿到這個獎對於我來說意義重大，希望動作演員能得到大家更多的肯定，這個獎對於我亦是鼓勵更是督促，還需要更加努力。」

外形酷似李小龍兼視對方為偶像的陳國坤曾於不少電影中飾演過李小龍，而今次於《葉問4》中逼真之程度比過往所有演出有過之而無不及，獲讚詮釋得神形兼備，今次獲獎可謂實至名歸。

至於《第27屆#華鼎獎》獲獎名單：

電影滿意度調查第一名：《我和我的祖國》

中國最佳影片：《流浪地球》

最佳男主角獎：王景春(《地久天長》)

最佳女主角獎：任素汐(《半個喜劇》)

最佳男配角獎：陳國坤(《葉問4》)

最佳女配角獎：吳玉芳(《送我上青雲》)

最佳編劇獎：周申、劉露(《半個喜劇》)

最佳新銳導演獎：霍猛(《過昭關》)

最佳電影歌曲獎：《如果我不是我》(《半個喜劇》主題曲)

最佳「小角色」獎：陶慧敏、艾麗婭

最佳制片人獎：王中磊

電影最佳制作機構：冬春影業/博納影業

電影最佳制片人：華誼兄弟CEO 王中磊

電影終身成就獎：謝芳

電影最佳導演評選結果：《流浪地球》(獎項空缺)

電影最佳新銳演員評選結果：易烊千璽(獎項空缺)

中國香港最佳影片評選結果：《掃毒2：天地對決》(獎項空缺)

中國台灣最佳影片評選結果：《陽光普照》(獎項空缺)

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