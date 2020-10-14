為古佩玲補祝牛一　蔡嘉欣唱唱吓生日歌：唔好再唱落去

圈中唔少好姊妹都係因參選港姐而結緣，即使過咗咁多年都仍然咁好老友，雖然前港姐亞軍古佩玲同蔡嘉欣只係舊年參選港姐而認識，但兩位好好感情，時不時約出嚟見面。

近日忙於拍節目《姊妹淘》同劇集《飛虎3》嘅蔡嘉欣，仍然抽時間為上月生日嘅古佩玲補祝生日，原本只係兩個女仔約食飯，點知佢突然為古佩玲送上驚喜，除咗預備生日蛋糕，仲唱埋生日歌賀一賀好姊妹，見古佩玲一臉驚喜。

最好笑係蔡嘉欣唱唱吓生日歌突然唔唱，原因係覺得自己唱得麻麻：「唱唱吓，都係覺得唔好再唱落去，哈哈！」之後佢又留言指古佩玲係佢認識朋友當中年紀最細嘅，當佢係妹妹咁錫：「雖然年紀細細但係好識諗，可理性可幽默，可認真也可浮誇，很喜歡這種充滿魅力的個性，認識她之後就覺得像多了個妹妹，很想疼愛她LOL， 哈哈！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc