【至愛漫畫家】糖妹Like爆《蠟筆小新》之父夠不文？

日本著名漫畫《橙路》的漫畫家松本泉離世，令一眾漫畫迷惋惜，不少藝人都有自己心愛嘅漫畫家，從大師級宮崎駿，到大玩不文嘅臼井儀人，個個作品都陪住大家成長。

糖妹：「我最鍾意嘅漫畫家就係畫蠟筆小新嘅臼井儀人，我由細到大都好鍾意睇，廣東話同國語版都有睇，仲會識扮小新把聲，雖然佢好似賤賤格格，但其實好多愛心、溫馨事件發生喺佢屋企人同狗仔小白身上，有時我都會睇到喊，好多看似係小事件，但其實有大道理，呢位漫畫家好用心創作個故事，將好多人生經驗擺喺入面。」

孔德賢：「自己最鍾意係高橋陽一嘅《足球小將》，男仔細個最鍾意踢波，《足球小將》影響我好大，戴志偉、小志強、勞比度叔叔都好深入民心，自己亦因為漫畫走咗去踢波，都有練過衝力射球，仲以為自己可以做到倒掛金鈎，但都係做唔到嘅。」

陳凱琳：「我有留意宮崎駿嘅作品，細個成日睇佢啲作品，例如《千與千尋》、《魔女宅急便》、《天空之城》，全部都係好似陪住我長大嘅作品，都知道佢每一個創作故事背後都好有意義，所以真係好欣賞佢。」

李偉健：「其實《橙路》嘅漫畫家松本泉同《相聚一刻》嘅高橋留美子，我都好鍾意，尤其以前，我真係香港、日本漫畫都好鍾意睇，有幾十套真係數唔晒，依家就比較少睇漫畫，反而喜歡睇啲繪本，最喜歡嘅係繪本漫畫家高木直子。」

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