有人話透過身體接觸，可以令人打開心扉同減壓。不過講真，男人係膚淺嘅生物，如果想減壓，最好嘅做法莫過於嚟個貼身接觸。講開接觸（Touch），同佢有關嘅成人作品，同樣令人相當興奮！

《Intimate Touch #2》肌膚之親

有乜嘢親密接觸，比得上肌膚之親咁親密呢？喺呢套由四仔片廠喺2009年9月推出嘅作品《Intimate Touch #2》中，不但上演連場肌膚之親嘅火辣身體接觸，更以汁液橫飛嘅狂野場面，睇到四仔迷慾火上升，更係2010年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳性愛演出」。由天后級脫星Jenna Haze領銜主演，聯同Alexis Texas、Rachel Roxxx、Cassidey等火辣脫星演出，每場床戰都極具官能刺激，難怪獲得四仔迷激讚。

嚴禁觸摸 小鳥遊百惠

AV男神清水健自稱可隨意控制發射升空時間，但係點解當佢遇上小鳥遊百惠時，卻嚴禁對方觸摸佢嘅兵器呢？只要睇呢套喺2019年11月由MOODYZ推出嘅《手作之女神 AV Debut！》就知道喇！1998年2月17日出生嘅小鳥遊百惠，身高154cm，擁有35F-24-35無敵三圍，強項係玩手作仔。為證實冇吹水，片廠特意搵嚟兩大AV男優清水健同黒田悠斗嚟個手作大挑戰，結果開始冇耐，悠斗已經宣布投降，之後清水健亦敗陣，睇嚟小鳥遊百惠嘅手技真係幾堅喎！