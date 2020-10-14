拍劇傳反目　佘詩曼唐嫣搭膊頭粉碎不和

有傳佘詩曼與唐嫣因拍內地宮鬥劇《燕雲台》而反目，但二人再次相遇時竟然搭晒膊頭。

近年於內地甚受歡迎的佘詩曼（阿佘）去年與唐嫣因合作內地宮鬥劇《燕雲台》而結緣，二人於劇中飾演姊妹蕭胡輦、蕭燕燕，加上這齣劇無論卡士、製作，都被外間形容為本年度最期待劇集之一，男主角是竇驍及曾拍攝《如懿傳》的經超，有指此劇有機會年底播映，戲迷都相當期待。

不過，之前有傳阿佘、唐嫣拍此劇時不和，當時指唐嫣得知憑《延禧攻略》「嫻妃」彈起的阿佘也將參與此劇，怕演技、戲場敵不過她，不惜承諾阿佘可以為她找到更好的劇本，只求對方不要與自己鬥戲。

但前日二人竟然來個驚喜「合體」，她們分別為廣告拍攝，卻在隔離化妝間巧遇，更即搭膊頭影合照放上微博，阿佘更於社交網晒相留言：「巧遇在隔壁化妝的大美女，我可愛的燕燕小妹妹，我們姐妹重逢了。」這照片亦旋即登上網上熱搜三甲之位，非常厲害，亦同時將二人之前不和之說不攻自破。

而於內地的阿佘接受訪問時亦坦言對劇集相當期待：「今次好難得去到內蒙拍攝，喺一片大草原策騎奔馳，個景相當靚。」問之前曾策騎傷腰會否有陰影？她謂：「個武指好好，一早安排替身畀我，但我都堅持親身上陣，感覺出嚟效果始終會好啲，當然心裏都會驚，但最後都克服到。」

拍此劇拍攝時正值夏天，穿着厚厚的古裝亦是很辛苦，阿佘笑謂：「嗰陣係七、八月，着住冬天嘅毛毛衫，衫裏面勁流汗，感覺好似經歷番自己拍第一齣古裝劇《雪山飛狐》咁，不過出嚟效果好好，都係值得。」

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