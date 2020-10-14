七森莉莉　女神級日菲混血兒

好多AV迷都話近年日本AV界比較靜，意思唔係話冇優質新人又冇精彩作品，而係少咗備受注目嘅女藝人下海消息。不過，大家等了又等，終於都等到喇，因為七森莉莉絕對係貨真價實又索到爆燈嘅藝能人AV女優！

氣質獨特

早幾年，不論係日本AV界定藝能界都為之震動，最大嘅原因係原名鬼頭桃菜嘅前SKE48成員三上悠亞突然下海拍AV，之後又有被稱為「寫真界救世主」嘅高橋聖子緊隨其後轉戰AV界。近期又有一位極具知名度嘅女藝人投身AV界為大家獻技，佢就係七森莉莉喇！

莉莉甜美可人，散發出一股青春偶像嘅氣息，由於佢嘅父親係日本人，母親係菲律賓人，所以一副混血兒美貌氣質更為獨特，睇落仲有少少似混血女神Leah Dizon添！可能因為承襲咗菲國女性嘅豐滿身材，所以莉莉嘅身材激凸且曲線誘人，而肌膚就好似日本女性咁又白又咁滑，可謂美貌與身材兼備，真係好吸引呀！

爆發潮吹

莉莉唔似得其他女優咁拍過吓全裸寫真，就叫自己做有名氣嘅藝能人，佢曾經做過電視節目《musicる TV》嘅主持，當時以藝名松本鈴香登場，2015年亦加入過藝能組合「Pre-Ranger」，不過佢嘅星運唔太順利，出道之後人氣始終都谷唔起，可能因為咁，所以就把心一橫下海拍AV，相信唔少AV迷都覺得莉莉呢個決定非常正確！

從莉莉嘅初登場作品中，除咗可以欣賞到佢嘅鮮嫩好身材外，更可以見到佢演出床戰都相當投入，喺男優刺激之下仲好容易爆發潮吹，水分充足，各方面都顯得質素優秀，所以識貨嘅AV迷對莉莉都相當支持，其頭炮作品更成為AV銷售網站FANZA嘅預售冠軍添！

七森莉莉近期密密為自己嘅AV作品四出宣傳爭取更高曝光率，想知道佢最近又做過邊度宣傳活動，就要Click上佢嘅社交網留意喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎

三圍：35F-24-35