吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：開業、嫁娶、移居

忌：開池、醃製、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、6、9

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 情感的大起大落，耗費你許多精力，試着避免陷入和家人的無謂爭論中。

牛：→ 生活不規律會造成嚴重影響，若不改善生活習慣會影響健康，運勢更差。

虎：→ 下午運氣開始下挫，要保持注意力集中，克制自己，不要受外界的誘惑。

兔：↓ 心情不好的時候，宜一個人好好的躲藏起來，讓情緒改善後才見朋友。

龍：↓ 金錢運十分差，要好好控制購買欲，以免花費無度，到頭來苦了自己。

蛇：→ 在一個偶然的機會下，認識了一個十分有趣的異性，令你的心如鹿撞呢！

馬：→ 你的看法可能有不足之處，今天若在催促之下作決定，後悔的機率很高。

羊：↑ 戀愛運十分良好，在書店或自修室碰上艷遇。到新地方午膳也有異性緣。

猴：→ 深褐色或黑色不容易引起別人注意，想平靜度過免麻煩，宜多使用。

雞：↓ 是日沖煞，健康運差，全身感到乏力，別外出，宜留在家中好好休息。

狗：★ 今天適合和朋友去看電影或到郊外走走，會是極愉快浪漫幸福的一天！

豬：↑ 在家如果沒事做，可以嘗試玩玩園藝，既增加生活情趣，亦能添好運。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：戀愛運佳，現關係發展將較和順。偏桃花稍重，已有固定伴侶的朋友宜多加自律。

金牛：體能甚佳，工作運明顯回升，貴人運較佳，有助化解各方壓力，進度將較平穩。

雙子：人緣及桃花運甚佳，單身朋友宜多曝光，或與心儀對象多接觸，可招引戀愛良機。

巨蟹：情緒及家庭運明顯回穩，財運稍佳，與家人交換理財心得，將可望得到正面支持。

獅子：辭令及思考力回升不少，利改善及增進夫妻溝通與情感，工作和功課表現亦更佳。

處女：工作及財運甚佳，人事和順，利開單等。聯誼會交，亦有助招引賺錢及工作良機。

天秤：人氣及情緒略為回穩，社交運稍佳。事業運一般，求職等若多尋意見，效果更佳。

天蠍：精神狀態明顯回穩，心情及家庭運亦佳，較能享受家庭樂，多交流可助增進情誼。

人馬：辭令及思考力佳，社交運旺，利交朋結友增廣人脈。出差等貴人運佳，有助進展。

山羊：事業及財運極佳，求職、轉職、謀事、開單、簽約等均甚利好，宜積極把握時機。

水瓶：人氣及自信佳，出勤、公幹及海外項目等，各方助力不乏，進展和成效自然較佳。

雙魚：精神狀態甚佳，夫妻運和順，將較能享受感情及婚姻生活，多交流可助提升熱情。

預測：月底前，各地天災人禍如地震、風暴、戰事等，或會較頻。