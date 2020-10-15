東方日報C1：陳嘉倩擺款恰新人　被數5宗罪

身為前無綫新聞小花的陳嘉倩笑容又True又Pure，被網民捧到上天，但有讀者爆料聲稱要撕破女神面具，提供短片公開嘉倩「犯眾憎實錄」，力數她拍廣告時黑面、恰新人、做「路霸」、臨場拒拍及趕收工「5宗罪」，累工作人員執手尾！

有「嘉倩BB」美譽的陳嘉倩樣子清純，兼且形象專業討好，雖然離開無綫新聞主播行列轉戰藝能界，其社交網依然有19萬追隨者。不少藝人在疫情下冇工開，反觀她拍節目、廣告冇停手，足見她人見人愛。不過早前有「揞名爆」方式傳她工作態度差，傾合作或做傳媒訪問都要人等逾1小時，又指她愛擺「阿姐款」！

當眾扯Bra

昨日再有自稱是嘉倩的「忠粉」爆料，指有幸以工作人員身份參與拍廣告，可跟女神近距離接觸，鏡頭前與偶像和工作團隊開心Selfie，但鏡頭後「忠粉」卻目擊現實中的嘉倩不似預期，被其「港女本色」嚇親，故公開兩段「廣告花絮短片」，給各位宅男「溫馨提示」。

短片中，嘉倩、藝人周子揚及新演員黃以諾忙拍廣告，爆料者聲稱當時導演正教黃以諾模仿郭富城《唱這歌》的「一腳朝天」經典甫士，懷疑黃以諾頻頻NG關係，站在一旁等埋位的嘉倩翹埋雙手，表現有點不耐煩，更黑口黑面睥着新人！

另一段視頻見嘉倩努力補妝，爆料者表示「愛靚無罪」，但她全程企在通道中間，阻礙另外兩位演員綵排，簡直「旁若無人」。到正式埋位，嘉倩當着男工作人員面前，雙手「豪邁」扯Bra，與平日仙氣Feel有很大分別。

除了「真情流露」令女神形象崩壞外，爆料者指最令全組工作人員不滿是，該廣告原本講述嘉倩深受鼻鼾困擾，可是其經理人突然以「保女神形象」而拒拍，要臨時改劇本。之後拍攝最後的求婚戲，爆料者稱經理人再次以「覺得呢場戲冇需要」，加上要準時3時收工離場為由，令在場所有人「O嘴」，結果廣告拍到「甩皮甩骨」，要勞煩工作人員OT，重組故事及剪輯修改。

爆料者補充指廣告由早上10時拍至下午3時，但嘉倩化妝需時超過1粒鐘，加上臨時改劇本，令拍攝進度「遲上加遲」，他說：「成個廣告其實正式拍只係3個鐘，佢就袋幾皮嘢，補拍要另計錢喎！」

「點會幫自己倒米？」

昨日嘉倩受訪時表示：「咁奇怪？我每次同人合作都好愉快，真係成頭問號！（覺得被屈？）始終未查清係咩事，一笑置之吧。」嘉倩經理人亦稱：「唔可能，點會幫自己倒米？咁諗嘢嗰陣唔會笑盈盈，同埋佢要兼顧埋背稿。」而有份拍廣告的周子揚表示：「個廣告有啲未拍晒，都覺得幾遺憾。（傳同嘉倩有關？）咁拍嘢有NG，Delay都正常嘅，時間唔係好夠囉。」對於嘉倩被指長期黑面，他說：「可能係角度問題啫。」

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