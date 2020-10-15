子女一齊玩　林心如爆霍建華林志穎係「好兄弟」

台灣女星林心如在老家出席活動，被問老公霍建華日前出席林志穎媽媽的七十歲壽宴，外界奇怪霍建華與林心女的初戀對像林志穎竟有如此深厚情誼，林心如笑稱當天原本也會出席，因拍戲而缺席，又指霍建華和林志穎本來就有共同的朋友，很早已交換社交網通訊號。

對於被形容為關係「典範」，林心如笑着回應：「那麼久了，都是小時候的事情！」更指林志穎曾帶雙胞胎兒子來她家吃飯與她的女兒玩，雙胞胎5歲多，比女兒大一歲多：「不過他們來的那天，我也剛好上班不在家，我回去時，他們已經差不多要走了。」即使她不在場，霍建華和林志穎也老友鬼鬼。

另外，提到她最近又要拍戲又要返學，她就讀的世新大學上海碩專班正開始上課，為了不想缺席，故拍攝前已先跟劇組請假，讓她上完課再回去拍戲，拍完戲則陪家人。為了爭取與女兒相處時間，每天早上都會儘量送女兒返學，有時拍戲空檔即使只有一小時，她也會趕回家陪女兒吃飯，爭取每分每秒。而手機經常較靜音，故朋友若找不到她，便知道她正在家陪女兒。

談到拍劇，她説拍《還珠格格》時，原本有450度近視，刻意不戴隱形眼鏡，體會眼睛看不見的感覺，在拍《地下鐵》時，她又會刻意把家裏的燈關掉，閉上眼睛摸索，體驗失明後的辛苦生活。

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