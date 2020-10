Billboard音樂頒獎禮舉行　Billie連奪兩獎

2020年Billboard音樂頒獎禮昨日在洛杉磯舉行,頒獎禮原定於今年4月29日舉行,但因疫情關係而押後舉行。美國著名女歌手Kelly Clarkson連續第3年擔任主持並為頒獎禮打頭陣表演。美國樂壇天王Post Malone以16項最多提名暫時領先,Lil Nas X與小天后Billie Eilish以13項及12項提名緊隨其後。結果Billie憑首張個人大碟《When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 》先拔頭籌連奪Top Billboard 200大碟獎以及最佳女歌手兩獎!

Billie戴住口罩上台領獎,她接過獎座之後說:「嘩,好重。好多謝你哋,實在好正。我想同fans講聲多謝。多謝俾信任同關心我。我唔知道你哋點解咁做。我亦想講我永遠唔會將得獎視為理所當然,當我贏任何嘢嘅時候總係感到震驚。所以,謝謝Billboard。謝謝你哋,我愛你。」此外,男歌手Lil Nas X亦憑大熱歌曲《Old Town Road》獲Top Hot 100歌曲獎。