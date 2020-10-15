【健樂事】防骨質疏鬆　5大措施幫到手

年紀大，骨頭脆？相信不少人也聽過長者作出類似的抱怨吧！原來人類的骨頭不是硬繃繃的死物，而是有新陳代謝的，當中有蝕骨細胞把舊的骨質移除，亦有造骨細胞重建新的骨質，而隨着年齡增長，造骨細胞的形成會減慢，一旦趕不上流失的速度，骨骼組織的鈣質便會流失，令骨質密度減少，骨骼結構變得脆弱，有可能導致骨質疏鬆症。

趁世界骨質疏鬆日（10月20日）將至，特別提醒大家從以下幾方面做好預防措施，以免自己成為骨質疏鬆症的受害者。

措施1：慎選補鈣食物

多吃含豐富鈣質的食物，有助鞏固骨骼強健，正常成年人每天應攝取1,000至1,200毫克鈣質。除了奶類製品外，進食豆類食品（如黃豆、豆腐、腐竹等）、深綠色蔬菜、連骨食的魚類（如沙甸魚、白飯魚等），同樣可補充鈣質，但不建議通過豬骨、雞軟骨等食物來補鈣，因兩者的脂肪含量及尿酸成分較高，不利健康。

措施2：遠離咖啡因飲料

含咖啡因成分的飲料，如濃茶、咖啡等，會加速鈣質流失，所以平日不宜多飲。

措施3：日曬太陽15分鐘

接觸陽光有助體內維他命D的合成，是重建骨質的重要營養，建議每天曬太陽10至15分鐘，但事前記得塗搽防曬用品。

措施4：多做負重運動

進行太極、緩步跑、急步行、跳舞等帶氧運動，有助加強肌肉強度、關節及肌腱的靈活度，減少意外跌倒機率。另外，進行負重運動，可增加重力對骨骼的擠壓，提升骨質密度。

措施5：接受骨質密度檢查

女性進入更年期以後，骨質流失快，宜接受骨質密度檢查，若發現骨質稀薄，可及早補充鈣質和服用補骨藥物，避免骨質疏鬆愈來愈嚴重。檢測骨質密度多使用雙能量X光吸收測量儀，數值高於-1.0代表骨質密度正常，-1.0至-2.5屬偏低，低於-2.5則為骨質疏鬆症。