好煮意：香辣雜菜雞肉 壓力煲一鑊熟
2020年10月15日 12:00
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水牛雞翼大家食得多，水牛雞絲大家又食過未呢？（互聯網）
自從有了壓力煲，燜燉的菜式變得快捷方便，網民fitfoodiefinds在社交平台教大家用壓力煲煮辣味的Buffalo Chicken，炒香蔬菜粒後，將番茄蓉、辣醬和其他香料拌勻，加入雞胸肉去煮熟。撈起雞肉後拆絲，想更快手可用叉子來幫忙。番茄醬加入雜菜粒、豆類和粟米等，加入雞湯和楓糖漿來吊味，煮熟後便可將雞絲回鍋煮熱，臨完成前放入希臘乳酪添味。醬汁濃稠的辣雞肉，配上口感豐富的蔬菜粒，加米飯、薄餅或意粉來吃，一樣咁好食，而且有一定的辣度，惹味得很。
材料：
橄欖油 1湯匙
洋葱粒 半個
紅蘿蔔粒 2條
芹菜莖粒 2條
蒜蓉 3瓣
鹽 1/8茶匙
番茄蓉 1罐
辣醬 半杯
辣椒粉 1茶匙
孜然粉 1茶匙
蒜粉 1茶匙
去皮無骨雞胸肉 1磅
斑豆 1罐
白腰豆 1罐
粟米 1罐
楓糖漿 1湯匙
雞湯 1杯
希臘乳酪 1/4杯
希臘乳酪藍芝士醬 少許
番荽碎 少許
做法：
1.煲內放油，加紅蘿蔔、芹粒、洋葱粒、蒜蓉、鹽炒約2分鐘，撈起。
2.倒入茄蓉、辣醬、辣椒粉、孜然粉、蒜粉煮勻，放入雞胸肉煮熟。
3.雞胸肉撈起，撕成雞絲。
4.將之前炒香的雜菜粒倒入煲內，加斑豆、白腰豆、粟米、楓糖漿、雞湯煮熟。
5.加入雞絲煮勻，放入希臘乳酪拌勻。
6.上桌後加希臘乳酪藍芝士醬、番荽碎便成。