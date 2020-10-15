好煮意：香辣雜菜雞肉　壓力煲一鑊熟

自從有了壓力煲，燜燉的菜式變得快捷方便，網民fitfoodiefinds在社交平台教大家用壓力煲煮辣味的Buffalo Chicken，炒香蔬菜粒後，將番茄蓉、辣醬和其他香料拌勻，加入雞胸肉去煮熟。撈起雞肉後拆絲，想更快手可用叉子來幫忙。番茄醬加入雜菜粒、豆類和粟米等，加入雞湯和楓糖漿來吊味，煮熟後便可將雞絲回鍋煮熱，臨完成前放入希臘乳酪添味。醬汁濃稠的辣雞肉，配上口感豐富的蔬菜粒，加米飯、薄餅或意粉來吃，一樣咁好食，而且有一定的辣度，惹味得很。

材料：

橄欖油 1湯匙

洋葱粒 半個

紅蘿蔔粒 2條

芹菜莖粒 2條

蒜蓉 3瓣

鹽 1/8茶匙

番茄蓉 1罐

辣醬 半杯

辣椒粉 1茶匙

孜然粉 1茶匙

蒜粉 1茶匙

去皮無骨雞胸肉 1磅

斑豆 1罐

白腰豆 1罐

粟米 1罐

楓糖漿 1湯匙

雞湯 1杯

希臘乳酪 1/4杯

希臘乳酪藍芝士醬 少許

番荽碎 少許

做法：

1.煲內放油，加紅蘿蔔、芹粒、洋葱粒、蒜蓉、鹽炒約2分鐘，撈起。

2.倒入茄蓉、辣醬、辣椒粉、孜然粉、蒜粉煮勻，放入雞胸肉煮熟。

3.雞胸肉撈起，撕成雞絲。

4.將之前炒香的雜菜粒倒入煲內，加斑豆、白腰豆、粟米、楓糖漿、雞湯煮熟。

5.加入雞絲煮勻，放入希臘乳酪拌勻。

6.上桌後加希臘乳酪藍芝士醬、番荽碎便成。