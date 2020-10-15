街牌至尊聯名　Air Max Plus三色登場

雖然差不多每季Supreme都會同Nike有聯名合作，驚喜度就一定談唔上，但畢竟兩個品牌都Fans眾多，就算握手聯名變咗例行公事，一樣無阻潮流之士或者波鞋迷入手興致。繼9月頭雙方攜手推出一系列聯名服飾（冇出波鞋）後，今回Supreme x Nike就帶來Air Max家族入面比較低調的鞋款Air Max Plus。雖然近年Nike甚少復刻推出此鞋款，但於1998年面世當時Air Max Plus外貌及結構設計都帶來相當大的新鮮感，而設計師Sean McDowell更為鞋款所採用的Tuned Air緩震系列創作出經典的六角形「Tn」標誌，將Air Max家族引領到全新時代。

是次Supreme操刀的聯名版本就沿用Air Max Plus經典輪廓，運用透氣網布及TPU支架勾勒鞋面，分別配襯上黑、綠及白三色演繹，鞋面TPU支架注入鮮艷色彩，鞋舌繡上「Supreme」標籤凸顯聯名身份。與此同時，聯名系列更同步推出顏色設計呼應鞋款的Running Hat，正面有六角形「Tn」標誌，兩側加入鞋側相同設計的火燄圖案，而後方調節帶則有Supreme字樣，黑、綠兩色於今日推出，而白色版本則於11月推出。