【舞照跳】小豬懶理損失逾半億收入　風騷轉場劈酒

台灣藝人羅志祥（小豬）4月被內地網紅舊愛周揚青踢爆愛玩「多人運動」，渣男行為形象插水，至今工作全面暫停。雖然小豬未有真正公開露面，但早前藝人黃鴻升離世曾到靈堂悼念，亦不時更新社交網「刷存在感」，上載做運動相及為自家品牌宣傳。

有指小豬前晚現身旗下服裝品牌店，與前男團Energy成員Toro及友人聊天，逗留大約一小時，小豬送對方離開時，風騷大叫︰「Energy、《放手》！」更即席晒舞技，可見心情不俗。隨後小豬再與「Party boys」成員阿虎及友人轉場到有份投資嘅酒吧消遣至凌晨仍未散band，生活相當多彩多姿。

另外，亦有指內地節目《這就是街舞》製作人曾透露欣賞小豬舞技及幽默風格，有意新一季邀佢演出，不過就要等中國廣電總局審批，小豬能否順利復出就要睇呢關！

小豬2013年收入高達6億新台幣（約港幣1.6億），曾被封為吸金王，不過自初爆出醜聞後，手上嘅內地3個節目及4個代言都要煞停，估計損失約2億新台幣（約港幣5,400萬）收入。

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