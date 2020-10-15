謝高晉杜小喬合體談情　冇得錫錫唔可惜

歌手謝高晉今日在尖沙咀某酒吧，為第二首新歌《慢播》拍攝MV，更親自邀請到「娘娘」杜小喬擔任MV女主角，高晉謂跟小喬相識於金像獎頒獎禮上：「知道佢都係愛貓之人，咁啱今次MV係宣揚領養貓、小動物嘅訊息，所以就搵佢嚟演出，好彩佢都一口答應。」MV可有親密鏡頭？高晉笑話冇，因為是講述一對初戀情人分開，之後男方為圓女方心願而開了一間貓Cafe：「呢首歌承傳咗《仲夏日記》嘅精神，今次就係講態度。（冇得錫錫嗰啲會好可惜？）咁又冇，想凸顯其他嘢嘛。」

為演活一名咖啡師，高晉特意抽一個星期時間去惡補拉花技術，希望於拍攝時可以拉到一杯貓貓圖案的咖啡，可惜事與願違，就連小喬都不禁笑話：「知道佢好努力學，但要再努力，哈哈！」而高晉就自嘲：「最後拉咗杯『宇宙星塵』出嚟，拉到散晒！依家都可以拉到普通圖案嘅。」最後二人更約定下次再合作。

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