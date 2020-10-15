靈敢侶情：及早知道　真的可以預防？

「如果知道將來發生甚麼事，我就不用擔心。」

人總會有這個想法，特別在後悔的時候。但如果你曾經這樣想，就錯了。其實當你知道將來，你只會更擔心，只會更有無力感。

例如若果有人對你說：未來十年，你會加3千元薪金。這個你不知道還好，知道了只會更傷神，「才3千元？通脹和樓價都追不上！」你雖然會想賺更多，但又想不到怎樣突破界限，最後一樣會擔心。

然後，再說你會拍多兩次拖，換言之現在這個不是真命天子。可是，你實在很愛這個他，於是你更出力去維持關係。結果，他感到你逼得太緊，太用力反而愈無力，一樣擔心。

十五年之後，你年紀大了，開始多病痛，這本來是生命中必然發生的事，但當你預先知道了，反而會更緊張。眼見積蓄根本不足夠付醫療費用，結果每天坐立不安，錯過了不少因為無知而天真的快樂日子。

有說：及早知道，可以預防，但到底有多少人可以做到？九成人都沒有這個能力。因為，很多人都被情緒主宰，一旦擔心，便陣腳大亂，繼而變得迷信，忘記了自己都有改變人生的能力。

其實無論怎樣，你都會擔心，倒不如，好好把握人生的每一天，努力做好自己喜歡的事，盡力承擔背負了責任，令自己臨危不亂，為自己建立如陽光般的氣場，吸引正面積極的人。

好可惜，沒有幾多人能做得到，因為人望高處，你總會希望自己過得比知道的更好，然後出力控制，以為可以改變，到頭來才醒覺自己忙着改變，反而更難變，事關，你花了很多光陰令自己錯失了很多成長的機會，錯過了很多即使失敗但回憶起來仍然美好的時光，最後令人生留下更大的問號。

你才是自己人生的唯一答案，你才是自己人生中最重要的一環，除了失去的光陰，沒有事你敵不過。

Instagram︰echow03