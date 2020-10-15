生日冇得一齊過　鄧麗欣自嘲同王子係「螢幕情侶」

今日是藝人鄧麗欣（Stephy）37歲生日，過往每年歌迷都會舉辦生日會為偶像慶生，可惜今年受疫情影響，未能如常舉行聯歡聚會。不過一班歌迷們仍相當有心，適逢日前是Stephy自家茶飲店成立兩周年的大日子，特意在當日到沙田最新快閃店「野生捕獲」老闆娘Stephy，順道為壽星女預早慶祝！對於今年未能與歌迷舉行生日會，Stephy難免覺得可惜，她盼疫情快點過去，下年與粉絲補祝生日。Stephy透露今年慶祝活動一切從簡，只與朋友及家人簡單食飯，願望是身體健康。

提到與台灣男友邱勝翊（王子）分隔兩地，已有8個多月沒有見面，Stephy感嘆只能在透過視像慶生，名副其實是一對「螢幕情侶」：「今年佢4月生日我哋已經冇得見面，唯有視訊慶祝，我整咗個蛋糕喺螢幕前同佢慶生，唔知佢今次會唔會都係咁做呢？」

她表示要維繫遠距離戀愛是一門很高深的學問，秘訣是彼此的「信任」：「好多經歴過『Long-D』嘅朋友都明白，維繫真係冇乜其他方法，只能每日互相分享自己嘅生活日常，大家信任程度高啲，即使有地方上嘅距離，但個心嘅距離都唔會太遠。」

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