完美演繹　英倫特務紳士造型

荷里活大銀幕上的英國特務，無論係由邊位男星擔綱都好，一身紳士服造型同埋英國跑車做座駕都係必需的，神枱級James Bond或者搞笑代表Johnny English都絕唔例外。由Matthew Vaughn執導的最新特務電影《The King's Man》（皇家特工：第一任務）原定今年9月18日上映，可惜受疫情影響現延至下年2月26日上映，雖然電影上映檔期有變，但全球知名男裝網上購物平台MR PORTER與導演Matthew Vaughn合力打造的Kingsman Costume to Collection系列就經已推出，透過此服裝系列大家可以於電影上映前對電影故事及造型概念有更深了解。

Kingsman系列靈感源自英國Savile Row的西裝訂製傳統，雙方早於2015年《Kingsman：The Secret Service》（皇家特工：間諜密令）電影推出時已經首度合作，其後2017年《Kingsman：The Golden Circle》（皇家特工：金圈子）亦再度合力打造此結集高級訂製西裝及休閒服飾的系列。最新一集《The King's Man》的劇情設定是此電影故事的起源，除了由全新演員陣容主演外，電影中的戲服亦反映了一戰時期軍事服裝的功能性及永恒經典的剪裁風格。

今回整個系列由MR PORTER與屢獲殊榮的服裝設計師 Michele Clapton女士合作設計出170件服飾及配飾單品，當中登場品牌承接上回系列，包括：Kingsman西裝及針織、Turnbull & Asser恤衫、William Lockie針織、George Cleverley鞋履、Corgi襪子、Drake's領呔及袋巾、Deakin & Francis袖口鈕及配飾、Lock & Co.帽子、Cutler & Gross眼鏡及London Undercover雨傘等英倫紳士品牌，甚至辦公桌用具及玻璃器皿亦分別是由Smythson of Bond Street及Higgs & Crick出品，所有單品將會分兩回（首回現已推出，次回下年2月26日推出）於MR PORTER作全球發售。此外，今季MR PORTER更會與Jaeger-LeCoultre及Montblanc分別推出限量版腕錶及限量版書寫工具，營造出與眾不同的奢華品味。