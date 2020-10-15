羅仲謙勁旺女主角　張曦雯唔想爭視后

藝人羅仲謙與張曦雯（Kelly）出席無綫新劇《木棘証人》宣傳，事隔4年再拍無綫劇的阿謙，笑說自己轉變不大，但無綫卻多了不少新崛起女星：「好似Kelly力捧緊，自己都好彩，其實有啲同合作過就攞獎。（你老婆楊怡？）佢係前輩，經驗豐富過我。」

即將開拍《白色強人II》的Kelly，亦分別有《木》劇及《踩過界II》跟緊播出，問到是否想爭視后？她嫌稱說：「冇，一定唔會。（阿謙旺女主角喎！）咁可唔可以攞多次『飛躍』？呢套劇係我喺美國讀完演技課之後拍，希望大家睇到我有進步啦！劇入面同阿謙又打又錫，算係咁耐以嚟最多錫戲嘅一次。」

而阿謙對於被指想爭視帝，自言只是陪襯及講笑，更指曾有幾年提名「飛躍進步男藝員」，但就從未成功跑出，問到今年可有信心拎獎？他笑說：「希望套劇口碑好，我就將自己個Lucky畀Kelly，畀唔畀呢啲係公司嘅鼓勵，最緊要開心，Kelly嚟緊播兩套劇唔同性格，可塑性好高。」更指劇中二人有兩名小朋友，拍攝時BB非常喜歡Kelly，經常伏在她懷中。

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