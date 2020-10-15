居家抗疫新習慣增致敏風險　醫生：室內空氣質素影響呼吸系統健康

新型冠狀病毒持續肆虐，衞生防護中心建議大家盡量留在家中，減低與人群接觸。然而，當長時間「宅」在家中，不少抗疫新習慣原來都有機會造成室內空氣污染，所帶來的各種致敏原更是防不勝防！今次就找來呼吸系統科專科陳嘉榮醫生，替大家拆解居家抗疫要注意的地方啦！

漂白水要稀釋至1:99

面對新型冠狀病毒，家居清潔尤其重要，防疫方法亦琳琅滿目，有人會在家噴灑消毒酒精，以熱水稀釋漂白水抹地，又或誤信用酵素、白醋和精油等方法殺菌消毒。以上種種都會導致揮發性有機化合物 (Volatile Organic Compounds; VOCs）和二氧化氮（Nitrogen Dioxide; NO2）的含量有輕微增加。陳嘉榮醫生指，酒精容易揮發，一般對人體問題不大，但過濃的漂白水會釋出揮發性有機物，從而刺激人體的鼻膜及氣管，引致喉嚨痛、鼻腔刺痛及咳嗽，建議漂白水稀釋至1:99，殺菌能力已經足夠。

避免室內晾衫

漂白水以外，洗衫也有機會引致家居污染，陳嘉榮醫生表示︰「洗衫所用的洗衣粉和衣物柔順劑，很多時都有小量殘餘在衣服上，假如室內空氣不流通、濕度高，我們就有機會吸入當中的化學物質。」他補充，晾衫最好把衣服掛在室外，若只能在室內乾衣，便要開窗開風扇，利用對流風帶走化學物。他又特別提到，床單、梳化與毛公仔都是塵蟎溫床，床單要每星期用60℃熱水清洗一次，或使用防塵蟎枕套及床褥套，在睡房使用空氣清新機都有幫助。

疫境廚神要注意煮食時間

疫情下不論明星偶像還是星斗市民，均紛紛化身為「 疫境廚神 」，但原來沒有良好通風系統下，甲醛更易積聚，同時煤氣爐釋放的煙霧及煮食油煙都會影響PM2.5濃度，是家居空氣污染的主要來源。對此陳嘉榮醫生亦表示︰「長期吸入PM2.5微粒會影響呼吸道，令人咳嗽及氣喘，有個案顯示哮喘人士的病癥和發作機會也會增多，因此煮食時間不要太耐，也要開啟抽氣扇。」

網購宜清潔包裝

提到PM2.5，網購包裝上的塵埃也會帶來灰塵，陳嘉榮醫生建議貨品在家外拆走包裝才帶入屋，或用濕布或消毒紙巾抹拭後才好開啟。「不過PM2.5如花粉，人的鼻膜會把它們隔走，反而要注意的是PM1.0或更細小的微粒，因為會直接吸入肺部，最好在家中放置空氣清新機，從而過濾這些微粒。」

嚴選低甲醛物品

甲醛是家居另一潛在有害物質，並常常出現於不同角落，例如木製傢俬、香水、噴霧劑、香薰蠟燭。「甲醛刺眼攻鼻，引發喉嚨腫痛。有呼吸道問題就不要用香水或香薰，新裝修則建議選擇低甲醛材料。」

紓緩症狀有法

最後問到，假如在家出現呼吸道問題，甚至呼吸困難，有何方法紓緩症狀，陳嘉榮醫生指可用生理鹽水洗鼻，清潔鼻腔內的致敏原及外來物，或者過濾室內空氣紓緩不適。假如要長時間逗留室內，就要注重室內空氣質素，例如開窗通風加強空氣流通、頻頻清洗積塵地方如冷氣機隔塵網、清潔去水位避免積水、在家開啟抽濕機抑制霉菌滋生等。而空氣清新機要選擇能夠過濾致敏原的型號，使用時放在人流多的地方效果會更顯著。

工程師教路︰空氣清新機選購貼士

如醫生所說，除了保持家中空氣質素良好，找出致敏原亦非常重要。現代家居普遍採用封閉式設計，污染物及致敏原便會困於室內，加上我們每天大約有八成時間處於室內，而大部分的污染物均為肉眼看不見的。

Dyson工程師Ben Lowson指一部能讓一家大細都安心共存一室的空氣清新機最好同時具備以下性能，例如配備多個智能感應器，可自動感應室內各種空氣污染物及致敏原，另外最好有實時空氣監察系統，並透過LCD屏幕或手機應用程式提供空氣品質數據。當然，密封式設計的360°玻璃HEPA濾網＋活性碳濾網亦不可少，這種二合一空氣清新機擁有更超卓和全方位的過濾效能，同時能夠過濾致敏原、揮發性有機化合物(VOC)及其他對小孩呼吸系統有害的氣體。而一部優良的空氣清新機，應該在淨化空氣同時，亦能將潔淨空氣循環吹送至屋內每個角落，將空氣淨化及涼風吹送二合一。