下身失蹤送外賣　E Cup台妹雪兒大起底

如果有個靚女送外賣畀你，會唔會食物都好味啲呢？外賣平台最近興起，連台灣都一樣，台灣出名多靚女，而身材仲要好驕人，最近就有一位送外賣台妹Michelle（雪兒）紅爆網，平時佢係網紅，穿上性感三點式到社交網派福利，有單就變身外賣妹，騎住機車送外賣。

不過佢外賣嘅裝束就認真古惑，上面一年件大T恤，下身就失蹤，驟眼睇好似冇着褲，幻想一下雪兒撳你屋企個鐘仔，再送外賣入你口，真係唔使食都飽晒！雪兒送外賣嘅照片曝光後，男網友即刻留言「好美的外送員」、「外送叫起來」、「最正外送員」、「我餓了，我要訂外送」、「請美女外送」、「我點的餐可以讓你偷吃」。

雪兒喺台灣已經略有知名度，社交網夾埋高達19萬人追蹤，入面照片衣着都十分性感，得閒又玩下制服誘惑，仲有性感內衣，咁識做，教人怎麼可以不愛她呀？

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